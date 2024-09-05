Мособлдума расширила категории участников выборов сельских старост

Фото: пресс-служба Мособлдумы
В выборах сельских старост в Подмосковье теперь смогут участвовать граждане, не имеющие регистрации, но являющиеся собственниками жилых помещений в населённом пункте, а также обладающие активным избирательным правом. Соответствующий закон в ходе 91-го заседания приняли депутаты Мособлдумы, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Как напомнил председатель комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Владимир Барсуков, законодательную инициативу депутаты рассмотрели ещё осенью прошлого года. Затем её направили в Госдуму и позже одобрили.
Как напомнили в пресс-службе, ранее выбирать старосту могли только зарегистрированные жители.
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«Всесторонняя поддержка наших старост для нас в приоритете. В Московской области их работает около 3 тыс. Это неравнодушные и активные люди, которые зачастую на безвозмездной основе представляют в органах местного самоуправления интересы своего населённого пункта. Мы рады, что нашу закинициативу поддержали коллеги на федеральном уровне. Об этом просили сами старосты», – сказал Барсуков.
Как напомнили в пресс-службе, ранее выбирать старосту могли только зарегистрированные жители.
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Лора Луганская