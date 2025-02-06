Мособлгаз показал на международной выставке новое газовое оборудование

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Компания «Мособлгаз» представила новейшие технологии на международной выставке бытового и промышленного оборудования для отопления, водоснабжения и инженерно-сантехнических систем Aquatherm Moscow 2025. Она проходит в Московской области 4-7 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО
«Мособлгаз представил интерактивный стенд с линейкой газового оборудования собственного производства. Участникам рассказали о тенденциях в сфере газовой безопасности и преимуществах оборудования. Цели участия в выставке – демонстрация отраслевого потенциала региона в сфере газовой промышленности и безопасности на международном уровне, а также обмен опытом», – пояснили в Минчистоты.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Помимо этого, Мособлгаз показал систему контроля загазованности «Безопасный дом».
Всего на выставке отраслевые достижения представят 83 региона России, выступят более 100 экспертов.
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Лора Луганская