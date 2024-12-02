«Может попасть к вам»: Гастроэнтеролог рассказал про риск заражения гастритом в офисе

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По данным последних исследований, около 30% взрослого населения России страдает от различных форм гастрита. Это означает, что почти 43 миллиона человек в стране имеют воспаление слизистой оболочки желудка. Это связано с некоторыми особенностями национальной кухни, образа жизни и экологической обстановки.
Доцент кафедры гастроэнтерологии Факультета Усовершенствования Врачей МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Наталья Хомерики в беседе с «Радио 1» заявила, что гастритом можно заразиться от другого человека.
По словам гастроэнтеролога, чтобы выявить в организме бактерию, приводящую к гастриту, можно сдать кровь или провести дыхательный тест.
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«Основная причина возникновения гастрита — инфекция хеликобактер пилори, поэтому мы считаем эту болезнь инфекционной. Передается другим людям не сам гастрит, а эта инфекция, которая может воспалить слизистую желудка. Она может попасть к вам через воду, например, или из-за несоблюдения гигиены, когда, допустим, пьете в офисе из общих чашек», — сказала врач.
По словам гастроэнтеролога, чтобы выявить в организме бактерию, приводящую к гастриту, можно сдать кровь или провести дыхательный тест.
«Нет программы скрининга рака желудка. Каждый человек должен осознавать, что в определенном возрасте он должен пройти обследование, чтобы выявить есть ли эта бактерия или нет. Сейчас очень много способов. Если бактерия выявлена, то можно лечить сразу. Или еще провести эндоскопическое обследование, а потом сдать образцы слизистой желудка», — уточнила эксперт.
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Анастасия Бондарева