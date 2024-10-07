Мурашко: здоровый образ жизни поможет прожить 120 лет, это заложено генетически

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Человек может прожить 120 лет, если будет вести здоровый образ жизни, это заложено генетически, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, 60% причин возникновения различных патологий можно пресечь благодаря ЗОЖ.
«Генетически это заложено у человека», — ответил он на вопрос, многие ли люди на сегодняшний день могут прожить до 120 лет.Мурашко добавил, что люди должны вырабатывать у себя перечень установок, обучиться им, чтобы вместе с врачами заниматься профилактикой, а не лечением заболеваний.
Ранее Мурашко привел шокирующие цифры, заявив, что в России примерно 40 миллионов человек страдают от ожирения.
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