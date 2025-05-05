Муж звезды «Гостьи из будущего» Наталии Гусевой рассказал о состоянии её здоровья

Фото: кадр из фильма «Гостья из будущего»
Сергей Амбиндер, муж актрисы Наталии Гусевой-Мурашкевич, которая исполнила главную роль в фильме «Гостья из будущего», рассказал в беседе с «Абзацем», что Наталия чувствует себя хорошо, и не подтвердил слухи о том, что его супруга больна раком.
«Я не знаю, откуда такая информация. Она чувствует себя хорошо, все в порядке», — заявил Амбиндер.
Напомним, что 3 мая в СМИ появилась информация о том, что у исполнительницы роли Алисы Селезнёвой в советском многосерийном фильме «Гостья из будущего» обнаружили онкологическое заболевание. Диагноз был подтвержден после того, как 53-летняя Наталия Гусева-Мурашкевич сдала анализы.
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Напомним, что 3 мая в СМИ появилась информация о том, что у исполнительницы роли Алисы Селезнёвой в советском многосерийном фильме «Гостья из будущего» обнаружили онкологическое заболевание. Диагноз был подтвержден после того, как 53-летняя Наталия Гусева-Мурашкевич сдала анализы.
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Анастасия Чубина