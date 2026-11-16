Мужчина покусал детей на дне рождения сына и попал под суд
Житель американского штата Индиана Томас Рассел покусал нескольких детей во время баскетбольного матча на дне рождения и оказался под следствием. Об этом пишет издание People.
Мужчине предъявили обвинения в нанесении побоев с причинением вреда здоровью детей младше 14 лет. По данным полиции, инцидент произошел 7 ноября на детском празднике в округе Вашингтон.
Расследование началось после того, как женщина заметила след от укуса на спине своего девятилетнего сына. Двое детей рассказали полицейским, что мужчина укусил их во время баскетбольного матча после того, как они отказались отдавать ему мяч. Третий ребенок заявил, что злоумышленник ударил его в пах во время борьбы в игровом домике.
Сам Рассел заявил, что не нападал на детей, и отказался признавать вину в суде. Однако судья не поверил мужчине и назвал его поведение «очень отвратительным». Для Рассела установили залог в 30 тысяч долларов, а также запретили ему посещать спортивные мероприятия с участием потерпевших, в том числе соревнования, где играет его собственный сын.
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