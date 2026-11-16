Мужчина покусал детей на дне рождения сына и попал под суд

16 ноября 2026, 16:53

В США задержали мужчину, покусавшего детей на баскетбольном матче

Фото: iStock/AlexRaths

Житель американского штата Индиана Томас Рассел покусал нескольких детей во время баскетбольного матча на дне рождения и оказался под следствием. Об этом пишет издание People.