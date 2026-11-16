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Огромный валун раздавил машину с людьми

SHOT: В Китае огромный валун раздавил авто с людьми внутри
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В провинции Сычуань (Китай) гигантский валун упал на легковой автомобиль Peugeot 308, который стоял в пробке. Об этом сообщают местные СМИ, пишет SHOT.



В результате происшествия у машины смяло багажник, деформировало кузов и выбило заднее стекло. Находившиеся в салоне водитель и два пассажира не пострадали. После инцидента колонна автомобилей развернулась и покинула место происшествия.

Ранее сообщалось, что более тысячи животных терроризируют местных жителей и уничтожают посевы. Речь идет о Северной Македонии.

Кроме того, в Италии автомобильный туннель заполонили ослы и овцы. Они заблокировали движение.

Никита Кротов

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