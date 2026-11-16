Огромный валун раздавил машину с людьми
SHOT: В Китае огромный валун раздавил авто с людьми внутри
В провинции Сычуань (Китай) гигантский валун упал на легковой автомобиль Peugeot 308, который стоял в пробке. Об этом сообщают местные СМИ, пишет SHOT.
В результате происшествия у машины смяло багажник, деформировало кузов и выбило заднее стекло. Находившиеся в салоне водитель и два пассажира не пострадали. После инцидента колонна автомобилей развернулась и покинула место происшествия.
Ранее сообщалось, что более тысячи животных терроризируют местных жителей и уничтожают посевы. Речь идет о Северной Македонии.
Кроме того, в Италии автомобильный туннель заполонили ослы и овцы. Они заблокировали движение.
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