Мужчина пожаловался на неожиданные последствия секса втроем

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Мужчина предложил супруге попробовать секс втроем и столкнулся с неожиданными последствиями. О своём неудачном опыте он рассказал на форуме Reddit, передает Daily Star.
Автор поста рассказал, что давно мечтал о сексе втроем. У них была договоренность с женой, что это произойдет лишь один раз, после чего пара вернется обычной семейной жизни.
Но после случившегося жена не захотела заканчивать эксперимент и предложила повторить его с другими женщинами.
Он признался, что любит супругу и хочет интимной близости только с ней, но теперь женщина не хочет его слушать.
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«Мы занимались сексом с подругой жены. Это было потрясающе. Это все, чего я когда-либо хотел», — поделился мужчина.
Но после случившегося жена не захотела заканчивать эксперимент и предложила повторить его с другими женщинами.
Он признался, что любит супругу и хочет интимной близости только с ней, но теперь женщина не хочет его слушать.
«Она просто отказывается уважать мои желания, и я не знаю, что теперь делать», — пожаловался мужчина.Большая часть пользователей форума порекомендовали автору поговорить с супругой и признать, что эксперимент в постели с подругой был его ошибкой. Ряд комментаторов отметил, что навязчивые желания нельзя игнорировать, поскольку человек их рано или поздно осуществит.
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Алина Юрчак