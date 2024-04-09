Мужчина пожаловался на проблемы в личной жизни из-за слишком большого полового органа

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За советом к секс-коучу Дейдре Сандерс обратился мужчина, который убежден в том, что трудности в личной жизни происходят из-за размера полового органа. Историю читателя и ответ специалиста освещает The Sun.
Мужчина рассказал, что спустя 7 месяцев отличных отношений девушка ушла от него из-за слишком большого пениса, который, по его словам, составляет более 25 сантиметров.
Он отметил, что пытался доставить партнёрше удовольствие с помощью других способов, но она все равно оставалось недовольна. В результате она начала избегать секса, а позже решила расстаться с ним.
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«Каждый раз, когда мы занимались сексом, ей было больно, и боль продолжалась еще несколько часов. Она пыталась притворяться, что ей нравится, но по ее лицу я видел, что это не так», — поделился автор письма.
Он отметил, что пытался доставить партнёрше удовольствие с помощью других способов, но она все равно оставалось недовольна. В результате она начала избегать секса, а позже решила расстаться с ним.
«Теперь я в полной растерянности. Меньше всего мне хотелось причинить ей боль», — признался мужчина.Сандерс отметила ему, что «слишком большого пениса» не существует. Как считает коуч, если женщина достаточно возбуждена, влагалище может вместить любой размер.
«Это может быть трудно принять, но нужный человек не уйдет от вас из-за размера», — заключила специалистка.
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Алина Юрчак