Мужчина упал на рельсы в московском метро и остался должен подземке 350 тысяч рублей

12 ноября 2026, 08:58

С упавшего на пути в метро москвича взыскали компенсацию в 353 тысячи рублей

Фото: iStock/hank5

В Москве мужчину, упавшего на рельсы в метро, обязали компенсировать убытки подземки. Об этом сообщает РИА Новости.