Мужчина упал на рельсы в московском метро и остался должен подземке 350 тысяч рублей
В Москве мужчину, упавшего на рельсы в метро, обязали компенсировать убытки подземки. Об этом сообщает РИА Новости.
Утром 27 января житель столицы находился под действием «аптечных наркотиков». Находясь на станции «Пятницкое шоссе», он упал прямо на пути. Из-за этого движение на участке парализовало на десять минут — метрополитену пришлось отменить два поезда и внепланово высадить пассажиров.
После произошедшего москвича привлекли к административной ответственности за несоблюдение правил транспортной безопасности, а за употребление сильнодействующих веществ отправили под арест на десять суток. Остановка движения принесла убытки на сотни тысяч рублей, и представители метрополитена обратились в суд.
В итоге требования организации удовлетворили: суд обязал пассажира выплатить 353 тысячи рублей и оплатить госпошлину в 11,3 тысячи рублей. Сам мужчина на заседание не явился.
Ранее сообщалось, что суд арестовал девушку, нападавшую со шприцом на пассажиров в московском метро.
Читайте также: