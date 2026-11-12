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Мужчина упал на рельсы в московском метро и остался должен подземке 350 тысяч рублей

С упавшего на пути в метро москвича взыскали компенсацию в 353 тысячи рублей
Фото: iStock/hank5

В Москве мужчину, упавшего на рельсы в метро, обязали компенсировать убытки подземки. Об этом сообщает РИА Новости.



Утром 27 января житель столицы находился под действием «аптечных наркотиков». Находясь на станции «Пятницкое шоссе», он упал прямо на пути. Из-за этого движение на участке парализовало на десять минут — метрополитену пришлось отменить два поезда и внепланово высадить пассажиров.

После произошедшего москвича привлекли к административной ответственности за несоблюдение правил транспортной безопасности, а за употребление сильнодействующих веществ отправили под арест на десять суток. Остановка движения принесла убытки на сотни тысяч рублей, и представители метрополитена обратились в суд.

В итоге требования организации удовлетворили: суд обязал пассажира выплатить 353 тысячи рублей и оплатить госпошлину в 11,3 тысячи рублей. Сам мужчина на заседание не явился.

Ранее сообщалось, что суд арестовал девушку, нападавшую со шприцом на пассажиров в московском метро.

Лидия Пономарева

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