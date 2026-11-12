Нападавшая со шприцом на пассажиров московского метро поплатилась
Нападавшую на пассажиров в московском метро девушку арестовали на 7 суток
Полицейские задержали девушку, нападавшую на пассажиров в московском метро. Об этом сообщил столичный главк МВД в мессенджере Max.
Личность 24-летней москвички установили по камерам видеонаблюдения. В отношении нее составили протокол по статье 20.1 КоАП: «Мелкое хулиганство». Суд назначил злоумышленнице административный арест на семь суток.
Напомним, 7 ноября пассажиры московского метро жаловались на агрессивную девушку, которая приставала к людям и требовала деньги. Двое очевидцев утверждали, что она угрожала им шприцем.
Ранее сообщалось, что конфликт между мужчинами в московском метро перерос в избиение.
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