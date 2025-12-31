Мужчина выиграл миллиарды в лотерею и не пришел за призом
Житель американского штата Арканзас выиграл в лотерее Powerball 1,8 миллиарда долларов (примерно 140 млрд рублей), но до сих пор не пришел за призом. Об этом сообщает 40/29 News.
Счастливый билет мужчина купил на заправке в городе Кабот. Однако через пять дней после рождественского розыгрыша победитель так и не объявился, чтобы забрать свои деньги.
«Надеемся, он скоро объявится. Советую этому счастливчику заранее обговорить все со своим финансовым советником и юристом, прежде чем идти в центр выплаты выигрышей», — прокомментировала исполнительный директор Arkansas Scholarship Lottery Шэрон Стронг.Отмечается, что этот джекпот стал вторым выигрышем в истории Powerball свыше одного миллиарда долларов в 2025 году. Его сформировали после 46 розыгрышей подряд без определения победителя.