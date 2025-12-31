Мужчина выиграл миллиарды в лотерею и не пришел за призом

31 декабря 2025, 08:46

Житель США выиграл 1,8 млрд долларов в лотерею и не пришел за призом

Фото: iStock/Ralf Geithe

Житель американского штата Арканзас выиграл в лотерее Powerball 1,8 миллиарда долларов (примерно 140 млрд рублей), но до сих пор не пришел за призом. Об этом сообщает 40/29 News.





Счастливый билет мужчина купил на заправке в городе Кабот. Однако через пять дней после рождественского розыгрыша победитель так и не объявился, чтобы забрать свои деньги.

«Надеемся, он скоро объявится. Советую этому счастливчику заранее обговорить все со своим финансовым советником и юристом, прежде чем идти в центр выплаты выигрышей», — прокомментировала исполнительный директор Arkansas Scholarship Lottery Шэрон Стронг.