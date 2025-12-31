Женщина выжила после падения с 25‑го этажа в Паттайе
В тайском городе Паттайя местная жительница чудом осталась жива после падения с высоты 25‑го этажа. Об этом сообщает издание The Thaiger.
Утром 28 декабря пострадавшая поссорилась с супругом. Её окровавленное тело обнаружили на краю бассейна возле жилого комплекса. Врачи заявили, что женщина получила тяжёлые увечья и находится в критическом состоянии.
По предварительным данным, выжить девушке мог помочь сильный ветер, который подхватил её во время падения и смягчил удар.
В настоящее время полиция проводит расследование, чтобы установить точные обстоятельства инцидента. Рассматриваются три основные версии, среди которых - несчастный случай, попытка суицида, насильственное выталкивание с высоты.
