Учительницу из США арестовали за съемку порно с пятилетним ребенком
В американском штате Техас арестовали 30-летнюю учительницу Мэдисон Джонс и ее 37-летнего сожителя Закэри Дондлингера. Их обвиняют в производстве и распространении детской порнографии, сообщает People.
Поводом для задержания послужил звонок в полицию 17 декабря. Подруга Джонс сообщила, что та ей призналась, что снимала видео с незаконными действиями в отношении пятилетнего ребенка, после чего отправила эту запись своему возлюбленному. На допросе учительница подтвердила эти факты.
При обыске ее телефона обнаружили коллекцию из более чем 500 файлов с детской порнографией. В настоящее время обоим задержанным предъявили обвинения, по которым им грозит пожизненное заключение.
Ранее сообщалось, что в США арестовали учительницу начальной школы, обвиняемую в отправке непристойных сообщений 12-летнему ученику.
Читайте также: