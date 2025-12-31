Достижения.рф

Учительницу из США арестовали за съемку порно с пятилетним ребенком

Фото: iStock/Igor Vershinsky

В американском штате Техас арестовали 30-летнюю учительницу Мэдисон Джонс и ее 37-летнего сожителя Закэри Дондлингера. Их обвиняют в производстве и распространении детской порнографии, сообщает People.



Поводом для задержания послужил звонок в полицию 17 декабря. Подруга Джонс сообщила, что та ей призналась, что снимала видео с незаконными действиями в отношении пятилетнего ребенка, после чего отправила эту запись своему возлюбленному. На допросе учительница подтвердила эти факты.

При обыске ее телефона обнаружили коллекцию из более чем 500 файлов с детской порнографией. В настоящее время обоим задержанным предъявили обвинения, по которым им грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что в США арестовали учительницу начальной школы, обвиняемую в отправке непристойных сообщений 12-летнему ученику.

Лидия Пономарева

