Мужчинам подсказали избавляющее от преждевременной эякуляции упражнение
Уролог Родриго Гарсия Бакеро поделился эффективным упражнением для мужчин, желающих избавиться от преждевременной эякуляции. Врач советует практиковаться во время мастурбации, а не полового акта с партнершей. Об этом пишет El Pais.
По словам специалиста, важно научиться контролировать процесс эякуляции. Мужчинам следует стимулировать пенис до ощущения скорого позыва, затем остановиться. Этот цикл нужно повторять несколько раз, чтобы лучше распознавать момент приближения оргазма. Врач подчеркивает, что такая практика поможет улучшить контроль над эякуляцией.
Ранее стало известно, что при обрезании у мужчин может повреждаться особая эрогенная зона — область возле уздечки, где сосредоточено множество нервных окончаний. В результате организм перераспределяет восприятие на другие участки.
