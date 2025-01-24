МВД Астрахани: свадьба 8-летнего мальчика и 13-летней девочки была символической

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Правоохранители провели проверку «свадьбы» 8-летнего мальчика и 13-летней девочки в Астрахани и выяснили, что ритуал носил символический характер, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на источник в пресс-службе УМВД по Астраханской области.
«Свадебный ритуал носил символический характер и не являлся официальной регистрацией брака», — обратили внимание в МВД.
В ведомстве уточнили, что дети проживают раздельно друг от друга со своими родственниками. В МВД подчеркнули, что 8-летний мальчик и 13-летняя девочка официально оформят отношения лишь после достижения совершеннолетия.
Еще в ведомстве сказали, что противоправных деяний в отношении детей не было. Работники правоохранительных органов побеседовали с законными представителями мальчика и девочки.
Ранее сообщалось, что в Ираке 9-летнюю девочку выдали замуж. Это произошло в стране впервые после снижения возраста согласия с 18 до 9 лет. Подчеркивалось, что женихом был 35-летний мужчина.
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