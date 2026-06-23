МВД напомнило о требованиях к фото на российский паспорт
В пресс-службе МВД РФ напомнили, что фотография на российский паспорт должна соответствовать возрасту гражданина на день подачи заявления. Снимок может быть цветным или черно-белым. Об этом пишет РИА Новости.
Для паспорта нужна фотография 35 × 45 мм: лицо строго анфас, взгляд в камеру, нейтральное выражение, рот закрыт, глаза открыты, волосы не закрывают их. Обычно без головного убора, но по религиозным причинам он допустим, если не скрывает овал лица.
В России внутренний паспорт гражданина РФ подлежит обязательной замене по возрасту дважды — при достижении 20 и 45 лет. Это стандартная процедура, которая связана с тем, что документ должен содержать актуальные данные и фотографию, соответствующую возрасту владельца.
После того как человеку исполняется 20 лет, паспорт, полученный в 14 лет, перестает быть действительным и его нужно заменить. Аналогично происходит и в 45 лет.
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