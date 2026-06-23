МВД напомнило о требованиях к фото на российский паспорт

23 июня 2026, 07:22

Фото: iStock/Pavel Starikov

В пресс-службе МВД РФ напомнили, что фотография на российский паспорт должна соответствовать возрасту гражданина на день подачи заявления. Снимок может быть цветным или черно-белым. Об этом пишет РИА Новости.