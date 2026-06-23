В России планируют запретить продажу опасных для здоровья товаров на кассах
В России хотят ввести на кассах механизм блокировки товаров, которые могут нанести вред здоровью или представляют угрозу жизни граждан. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на законопроект, внесённый в Госдуму депутатами «Единой России».
Авторы инициативы указывают, что нынешнее законодательство не позволяет оперативно останавливать продажу опасной продукции. Проверки часто проводятся с предварительным уведомлением и согласованием с прокуратурой. Пока осуществляются эти процедуры, товары продолжают попадать к покупателям.
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Документ предлагает наделить надзорные органы правом выносить предписания о приостановке или запрете реализации продукции при выявлении ее несоответствия обязательным требованиям. В то же время продавцы будут обязаны информировать потребителей об обнаруженных нарушениях.
Законопроект установит четкий срок для возврата продукции в оборот. Более того, он позволит продавцам требовать сведения о причинах блокировки товара и наделит их правом обжаловать предписание, с которым они не согласны.
Инициативу уже поддержали правительство, профильные комитеты по охране здоровья, промышленности и торговле. По информации «Известий», главные положения проекта вступят в силу с осени этого года.