В России планируют запретить продажу опасных для здоровья товаров на кассах

23 июня 2026, 05:30

Фото: iStock/zamrznutitonovi

В России хотят ввести на кассах механизм блокировки товаров, которые могут нанести вред здоровью или представляют угрозу жизни граждан. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на законопроект, внесённый в Госдуму депутатами «Единой России».





Авторы инициативы указывают, что нынешнее законодательство не позволяет оперативно останавливать продажу опасной продукции. Проверки часто проводятся с предварительным уведомлением и согласованием с прокуратурой. Пока осуществляются эти процедуры, товары продолжают попадать к покупателям.



