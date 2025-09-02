МВД опубликовало рейтинг самых безопасных регионов России за 2024 год
Чукотский автономный округ стал самым безопасным регионом России по итогам 2024 года, где было зарегистрировано всего 865 преступлений. В пятерку лидеров также вошли Ненецкий автономный округ, Ингушетия, Магаданская область и Чеченская Республика.
Согласно статистическим данным МВД РФ, в Чукотском автономном округе зафиксирован наименьший показатель преступности среди всех регионов страны — всего 865 преступлений за 2024 год. Ненецкий автономный округ занял второе место с 877 правонарушениями, продемонстрировав также низкий уровень преступности.
В число наиболее безопасных субъектов Федерации также вошли: Республика Ингушетия (1 938 преступлений), Магаданская область (2 499 преступлений) и Чеченская Республика (2 583 преступления).
В то же время, Центральный федеральный округ показал наихудшие результаты с более чем 418 тысячами зарегистрированных преступлений за 2024 год. Общее количество преступлений в России составило более 1,9 миллиона, что на 1,8% меньше показателей предыдущего года.
Читайте также: