МВД опубликовало рейтинг самых безопасных регионов России за 2024 год

02 сентября 2025, 03:34

Чукотка возглавила рейтинг самых безопасных регионов России за 2024 год

Фото: iStock/Dzurag

Чукотский автономный округ стал самым безопасным регионом России по итогам 2024 года, где было зарегистрировано всего 865 преступлений. В пятерку лидеров также вошли Ненецкий автономный округ, Ингушетия, Магаданская область и Чеченская Республика.