В Егорьевске мошенник обманул желающего купить пистолет на 300 000 рублей

16 декабря 2025, 14:33

оригинал Фото: Istock / Gerasimov174

Егорьевские полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве на 300 000 рублей. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В одну из дежурных частей Егорьевска с заявлением о мошенничестве обратился местный житель. С его слов, сумма ущерба составила 300 000 рублей.

«Потерпевший рассказал, что познакомился со злоумышленником в кафе. Во время распития спиртных напитков он сообщил новому знакомому, что хочет купить травматический пистолет. Тот предложил свою помощь и получил задаток. Позже подозреваемый стал систематически вымогать у нового знакомого крупные денежные суммы», – отметила Петрова.

«Когда требования передать деньги продолжились, гражданин решил обратиться в полицию. В итоге правоохранители задержали подозреваемого с поличным в момент получения крупной суммы. Им оказался безработный житель Северного Кавказа», – добавила Татьяна Петрова.