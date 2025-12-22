Этой осенью Россия впервые ввезла партию сыра из Китая

22 декабря 2025, 02:45

РИАН: В ноябре 2025 года Китай впервые поставил сыр на территорию РФ

Фото: iStock/Avtor

В ноябре 2025 года Россия впервые осуществила закупку сыра, произведенного в Китае. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные таможенной статистики КНР.





Импортированная партия сыра составила восемь тонн общей стоимостью 93 тысячи долларов. Конкретные сорта ввезенного продукта в открытых данных не уточняются.



Сыродельная отрасль Китая достаточно развита и предлагает широкий ассортимент: от традиционных европейских сортов, таких как чеддер и моцарелла, до уникальных местных видов, которые часто производят из молока буйволиц или яков. Они высоко ценятся на внутреннем рынке страны.



