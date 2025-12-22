Этой осенью Россия впервые ввезла партию сыра из Китая
В ноябре 2025 года Россия впервые осуществила закупку сыра, произведенного в Китае. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные таможенной статистики КНР.
Импортированная партия сыра составила восемь тонн общей стоимостью 93 тысячи долларов. Конкретные сорта ввезенного продукта в открытых данных не уточняются.
Сыродельная отрасль Китая достаточно развита и предлагает широкий ассортимент: от традиционных европейских сортов, таких как чеддер и моцарелла, до уникальных местных видов, которые часто производят из молока буйволиц или яков. Они высоко ценятся на внутреннем рынке страны.
17 декабря сообщалось, что в Пекине на площадке Посольства России провели культурно-деловое мероприятие Discover Russia при поддержке Российского экспортного центра. В числе участников была подмосковная компания «Логика молока».
Ранее «Радио 1» передавало, что за 11 месяцев 2025 года Московская область нарастила экспорт сразу по нескольким направлениям агропромышленного комплекса. Регион увеличил поставки продукции масложировой отрасли, а еще — мясного и молочного сегментов.