МВД предупредило о схеме мошенников с кражей паспортных данных через Telegram-боты
Мошенники рассылают россиянам сообщения от имени управляющих компаний или аварийных служб, а затем похищают паспортные данные. Об этом предупредили в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».
Злоумышленники действуют через мессенджеры и соцсети. Они угрожают отключением воды или электричества либо штрафами за якобы непереданные показания счётчиков и подталкивают человека перейти в Telegram-бот. Тот имитирует интерфейс государственных сервисов, включая ГИС ЖКХ, и под предлогом проверки запрашивает ФИО, паспорт, СНИЛС, ИНН и номер телефона.
Получив данные, мошенники направляют жертве поддельное уведомление о перехвате информации, а затем под видом защиты счетов или блокировки кредитов пытаются выманить коды из СМС и реквизиты банковских карт. Иногда пострадавших убеждают перевести деньги на «безопасный счёт». В МВД советуют связываться с банком или управляющей компанией самостоятельно — по номерам, указанным на их официальных сайтах.
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