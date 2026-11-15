МВД предупредило о схеме мошенников с кражей паспортных данных через Telegram-боты

15 ноября 2026, 06:50

МВД: Мошенники похищают паспортные данные россиян через поддельные Telegram-боты ЖКХ

Фото: iStock/artoleshko

Мошенники рассылают россиянам сообщения от имени управляющих компаний или аварийных служб, а затем похищают паспортные данные. Об этом предупредили в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».