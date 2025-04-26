Супруги и двое их маленьких детей умерли от отравления угарным газом в Кисловодске

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В городе Кисловодск в Ставропольском крае завели уголовное дело после обнаружения в одной из квартир многоквартирного дома тел супругов и их малолетних сыновей 3 лет и 4 месяцев, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в Телеграм-канале.
Согласно предварительным данным, причиной кончиной семьи стало отравление угарным газом.
Уточнялось, что следователь СК России осмотрел место инцидента, назначил судебно-медицинские экспертизы. В настоящее время проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств случившегося.
Ранее сообщалось, что рядом с границей с Украиной скончался руководитель конструкторского бюро Брянского электромеханического завода и основной разработчик систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха» Евгений Рытников.
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«На место происшествия выехал руководитель следственного отдела и следственно-оперативная группа», — отмечалось в сообщении.
Уточнялось, что следователь СК России осмотрел место инцидента, назначил судебно-медицинские экспертизы. В настоящее время проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств случившегося.
«Расследование уголовного дела продолжается», — обратили внимание в СУ СКР по Ставропольскому краю.
Ранее сообщалось, что рядом с границей с Украиной скончался руководитель конструкторского бюро Брянского электромеханического завода и основной разработчик систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха» Евгений Рытников.
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Ольга Енгалычева