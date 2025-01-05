В Приморье отреагировали на слухи о сравнении депутатом горожан с опарышами

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Председатель городской думы Дальнегорска в Приморском крае Никита Харламов заявил, что мошенники взломали его личный аккаунт и написали комментарий, в котором от его лица сравнили горожан с опарышами. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Несколькими днями ранее Telegram-канал Administration_Dalnegorsk опубликовал отчёт прокуратуры Приморья об итогах проверки содержания мусорных контейнеров, на переполненность которых жаловались жители. В комментариях один из пользователей выложил видео опарышей, подписав, что это «комментаторы». Позднее выяснилось, что номер телефона, к которому привязан этот аккаунт, принадлежит депутату Харламову.
Сам спикер думы опроверг эти обвинения, подчеркнув, что к комментарию не имеет никакого отношения. По его словам, 2 января с помощью вредоносной ссылки мошенники взломали его аккаунт и начали рассылать сообщения с оскорблениями. Также в интернет слили его личную переписку.
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