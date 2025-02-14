Напавший на служительниц храма в Климовске мужчина заключён под стражу

Видео: пресс-служба прокуратуры МО
35-летнему жителю Свердловской области, напавшему на двух служительниц храма в Подмосковье, предъявили обвинения. Его будут судить по статьям о хулиганстве, совершённом с применением насилия к гражданам и предмета, используемого в качестве оружия, а также о разбое. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Подмосковья.
Суд заключил мужчину под стражу до 13 апреля.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали мужчину, напавшего на служительниц храма Сергия Подольского в микрорайоне Климовск городского округа Подольск.
Как рассказали в МВД региона, злоумышленник пластиковой трубой несколько раз ударил двух служительниц. Затем он разбил стекло на иконе, порвал плакаты, а из ящика с пожертвованиями похитил деньги. После этого он скрылся, но был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы.
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«С учётом отсутствия у обвиняемого места жительства на территории Московской области, данных о привлечении ранее к уголовной ответственности за угрозу убийством, возможности скрыться от органов предварительного следствия и суда, оказать воздействие на потерпевших, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали мужчину, напавшего на служительниц храма Сергия Подольского в микрорайоне Климовск городского округа Подольск.
Как рассказали в МВД региона, злоумышленник пластиковой трубой несколько раз ударил двух служительниц. Затем он разбил стекло на иконе, порвал плакаты, а из ящика с пожертвованиями похитил деньги. После этого он скрылся, но был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы.
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Лора Луганская