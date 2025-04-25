На активы российского разработчика игры «Мир танков» и «Мир кораблей» наложили арест

Фото: скриншот с официального сайта игры «Мир танков» (tanki.su)
Таганский суд Москвы арестовал активы компании «Леста игры», разработчика популярных онлайн-игр «Мир танков» и «Мир кораблей». Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
С 2022 года «Леста игры» управляет проектом «Мир танков» в России и Белоруссии, а её флагманская игра «Мир кораблей», запущенная в 2015 году, входит в топ-10 по аудитории и выручке в СНГ. Компания, основанная в 1991 году в Санкт-Петербурге, имеет офисы в Москве, Минске и родном городе.
Исполнительное производство в отношении юрлиц группы компаний, включая ООО «Леста», «Леста Геймс Москва» и «Леста Геймс Эдженси», было возбуждено 17 апреля. Согласно информации сервиса «БИР-Аналитик», эти организации специализируются на разработке и издании компьютерных игр. Арест активов был осуществлен после выдачи компаниям исполнительных листов, взыскателем является Генпрокуратура.
Детали судебного разбирательства пока не раскрываются, но «Леста» оказывает правоохранительным органам полное содействие.
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Исполнительное производство в отношении юрлиц группы компаний, включая ООО «Леста», «Леста Геймс Москва» и «Леста Геймс Эдженси», было возбуждено 17 апреля. Согласно информации сервиса «БИР-Аналитик», эти организации специализируются на разработке и издании компьютерных игр. Арест активов был осуществлен после выдачи компаниям исполнительных листов, взыскателем является Генпрокуратура.
Детали судебного разбирательства пока не раскрываются, но «Леста» оказывает правоохранительным органам полное содействие.
«Компания ведет работу в полном соответствии с законодательством РФ и Республики Беларусь, поэтому у нас нет оснований для каких-либо опасений или сокрытия информации. Мы ничего не нарушили, и нам нечего опасаться», — передает ТАСС сообщение из Telegram-канала компании.Читайте также:
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Мария Моисеева