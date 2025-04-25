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На активы российского разработчика игры «Мир танков» и «Мир кораблей» наложили арест

РБК: в России суд арестовал ключевые активы владельца онлайн-игры «Мир танков»
Фото: скриншот с официального сайта игры «Мир танков» (tanki.su)

Фото: скриншот с официального сайта игры «Мир танков» (tanki.su)

Таганский суд Москвы арестовал активы компании «Леста игры», разработчика популярных онлайн-игр «Мир танков» и «Мир кораблей». Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
С 2022 года «Леста игры» управляет проектом «Мир танков» в России и Белоруссии, а её флагманская игра «Мир кораблей», запущенная в 2015 году, входит в топ-10 по аудитории и выручке в СНГ. Компания, основанная в 1991 году в Санкт-Петербурге, имеет офисы в Москве, Минске и родном городе.

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Исполнительное производство в отношении юрлиц группы компаний, включая ООО «Леста», «Леста Геймс Москва» и «Леста Геймс Эдженси», было возбуждено 17 апреля. Согласно информации сервиса «БИР-Аналитик», эти организации специализируются на разработке и издании компьютерных игр. Арест активов был осуществлен после выдачи компаниям исполнительных листов, взыскателем является Генпрокуратура.

Детали судебного разбирательства пока не раскрываются, но «Леста» оказывает правоохранительным органам полное содействие.

«Компания ведет работу в полном соответствии с законодательством РФ и Республики Беларусь, поэтому у нас нет оснований для каких-либо опасений или сокрытия информации. Мы ничего не нарушили, и нам нечего опасаться», — передает ТАСС сообщение из Telegram-канала компании.
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25 апреля 2025, 03:58

Фото: iStock/aapsky

Турецкие авиакомпании Pegasus, Turkish Airlines и AJet ввели льготные условия для пассажиров внутренних рейсов в связи с землетрясением в районе Стамбула. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости, ссылаясь на официальные заявления компаний.
По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море в среду, 12:49 по местному времени. За ним последовали повторные толчки — они могут продолжаться некоторое время, предупреждали сейсмологи.

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В результате ЧП пострадали 236 человек, но жертв и масштабных разрушений зафиксировано не было.

Pegasus разрешил пассажирам с вылетом или прилётом в Стамбул до конца пятницы бесплатно изменить дату рейса в течение недели или получить билет с открытой датой.

Turkish Airlines и AJet, в свою очередь, продлили возможность возврата средств и изменения бронирования до 7 мая для всех внутренних рейсов, связанных со Стамбулом.

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Состояние здоровья бывшего президента Бразилии Болсонару ухудшилось после операции
25 апреля 2025, 03:39

Фото: iStock/sudok1

Состояние здоровья экс-президента Бразилии Жаира Болсонару продолжает ухудшаться: он остаётся в отделении интенсивной терапии после повторной операции на брюшной полости. Об этом сообщили врачи больницы DF Star в Бразилиа, передает РИА Новости.
По данным медиков, у Болсонару зафиксирован рост артериального давления и отклонения в печёночных показателях. Для уточнения диагноза назначены дополнительные исследования с применением методов визуализации. Экс-президент находится в реанимации уже 11 дней — с момента операции, вызванной болями из-за ножевого ранения кишечника, полученного в 2018 году. Сейчас он полностью переведён на парентеральное питание.

«Отмечается клиническое ухудшение, повышение артериального давления и ухудшение показателей печеночных проб», — говорилось в медицинском бюллетене больницы DF Star.
Ранее врачи рекомендовали Болсонару продолжить физиотерапию и профилактику венозного тромбоза, однако выписка из реанимации в ближайшее время не планируется.

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В Петербурге после двухлетнего перерыва пройдёт шествие «Бессмертного полка»
24 апреля 2025, 18:31

Фото: iStock/ARTKucherenko

В четверг, 24 апреля, в приемную администрации Санкт-Петербурга подали документы на проведение шествия «Бессмертного полка». Об этом рассказал руководитель регионального отделения общероссийского гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Кирилл Смирнов.
По его словам, «Бессмертный полк» последний раз проходил по Невскому проспекту в оффлайн-формате в 2022-й году.

«Затем был двухлетний перерыв. Но сейчас, в соответствии с решением губернатора Александра Беглова, вновь решено провести его в очном режиме. Это для нас большая честь, радость и ответственность. Мы понимаем, что нам необходимо соблюдать все предусмотренные законом процедуры», — рассказал Смирнов в беседе с «Петербургским дневником».

Так, накануне удалось получить разрешение от Роспотребнадзора, а уже в четверг организаторы подали документы на проведение публичного мероприятия в приемную администрации города.

Шествие «Бессмертного» полка в Санкт-Петербурге начнётся 9 мая в 14:00.

Тем не менее главным событием празднования Дня Победы станет парад в Москве. Он пройдет на Красной площади в 10:00. 23 апреля президент Сербии Александр Вучич заявил, что прилетит в российскую столицу 9 мая, пишут argumenti.ru со ссылкой на телеканал Pink.

«Я поеду. Я приму на себя все удары этого мира — и внешние, и внутренние», — заявил Вучич.

Он также добавил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить сотрудничество России и Сербии по газу и в сфере энергетики.

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#вучич
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Косметолог назвала простой способ проверить свою кожу на влажность и здоровье
Косметолог Алифанова: здоровье кожи можно проверить с помощью салфетки дома
24 апреля 2025, 17:41

Фото: iStock/Youngoldman

Проблема повышенной сухости кожных покровов часто преследуют жителей мегаполисов. Неблагоприятная экологическая обстановка влияет на состояние всего организма и даже на кожу.
Врач- косметолог, хирург, автор курсов для косметологов «Косметология без осложнений» Валерия Алифанова в беседе с «Радио 1» рассказала, что в домашних условиях можно сделать простой тест, который определит состояние кожи.

«Нужно умыться своим обычным средством, не наносить ничего в течение двух часов. Дальше взять тоненькую салфетку и приложить к лицу. Если салфетка прилипла, то, значит, лоб, нос и щеки увлажненные, все хорошо. Если на салфетке не осталось ни одного следа спустя два часа после умывания, это признак того, что ваша кожа обезвожена», — поделилась эксперт.

По ее словам, восстановить липидную мантию нужно правильным уходом, и одних сывороток будет мало.

«Сыворотки не дают защиту, поэтому сверху мы должны нанести крем. Именно он восстанавливает липидную мантию. Если это не помогло, то можно переходить к инъекционным методикам. И самая действенная методика — это ревитализация — это когда мы с помощью микро-маленьких игол делаем прокол и вводим гиалуроновую кислоту, питательные вещества непосредственно в дерму. Это нам даёт запас длительной влаги», — объяснила специалист.

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Симоньян: русский народ будет жить вечно, пока помнит подвиг предков в ВОВ
24 апреля 2025, 17:08

Маргарита Симоньян (фото: Telegram @margaritasimonyan)

Русский народ будет жить вечно, пока будет помнить и чтить подвиг предков во время Великой Отечественной войны, заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в обращении к волонтёрам и участникам акции «Георгиевская ленточка».
По словам Симоньян, Светлая Пасха и 9 Мая являются для неё главными праздниками, символизирующими возвращение к жизни, пишет RT.

«9 Мая — это возвращение к жизни нашей страны, нашего народа, которое было обеспечено... невообразимой жертвой нашего народа. Самой большой жертвой, принесённой на алтарь борьбы с фашизмом всех стран, кто с фашизмом боролся. Мы горды этим невероятно», — отметила Симоньян.

Она выразила уверенность в том, что пока люди ценят и помнят жертву и подвиг предков, русский народ будет «жить вечно».

Напомним, с 24 по 27 апреля, а также 1–2 мая в столице пройдет международная акция «Георгиевская лента».

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