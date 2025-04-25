Турецкие авиакомпании разрешили россиянам льготно сдать билеты после землетрясения в Стамбуле

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Турецкие авиакомпании Pegasus, Turkish Airlines и AJet ввели льготные условия для пассажиров внутренних рейсов в связи с землетрясением в районе Стамбула. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости, ссылаясь на официальные заявления компаний.
По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море в среду, 12:49 по местному времени. За ним последовали повторные толчки — они могут продолжаться некоторое время, предупреждали сейсмологи.
В результате ЧП пострадали 236 человек, но жертв и масштабных разрушений зафиксировано не было.
Pegasus разрешил пассажирам с вылетом или прилётом в Стамбул до конца пятницы бесплатно изменить дату рейса в течение недели или получить билет с открытой датой.
Turkish Airlines и AJet, в свою очередь, продлили возможность возврата средств и изменения бронирования до 7 мая для всех внутренних рейсов, связанных со Стамбулом.
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В результате ЧП пострадали 236 человек, но жертв и масштабных разрушений зафиксировано не было.
Pegasus разрешил пассажирам с вылетом или прилётом в Стамбул до конца пятницы бесплатно изменить дату рейса в течение недели или получить билет с открытой датой.
Turkish Airlines и AJet, в свою очередь, продлили возможность возврата средств и изменения бронирования до 7 мая для всех внутренних рейсов, связанных со Стамбулом.
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Мария Моисеева