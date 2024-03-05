«На благо народа»: Ветеран спецназа Лысюк о старте стройки больницы в Балашихе

Фото: «Радио 1»
В Балашихе началось строительство многопрофильного госпиталя, крупнейшего в Московской области. В церемонии принял участие и Герой России, ветеран подразделения специального назначения «Витязь» Сергей Лыксюк. Он считает, что руководство России заботится о людях не на словах, а на деле. Его слова передает корреспондент «Радио 1».
«В Московской области еще не было такого большого медицинского центра. Начало его строительства говорит о том, что руководство страны заботится о людях не на словах, а на деле. Президент России Владимир Путин объявил год семьи и работает над тем, чтобы в стране увеличилась рождаемость, улучшилось здоровье нации. Работа ведется на благо народа и в интересах нашего государства», — отметил Лыксюк.
При этом он подчеркнул, что самыми важными задачами для России в настоящее время являются достижение всех целей спецоперации и победа России.
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