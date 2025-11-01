На блогера Алекса Лесли подали иск об ограничении родительских прав
В Коптевский районный суд Москвы поступил иск с требованием ограничить в родительских правах блогера Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в своем телеграм-канале.
По ее данным, соответствующее заявление подала Степашина А. Г. Судебное заседание запланировано на 10 ноября 2025 года.
Напомним, Лесли заочно арестовали по делу о подстрекательстве к сексуальному насилию и объявили в федеральный розыск. В октябре суд запретил распространение материалов его «тренингов по соблазнению», где он склонял слушателей к насильственным действиям сексуального характера.
