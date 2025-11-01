На блогера Алекса Лесли подали иск об ограничении родительских прав

01 ноября 2025, 12:36

Фото: iStock/AMilkin

В Коптевский районный суд Москвы поступил иск с требованием ограничить в родительских правах блогера Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в своем телеграм-канале.