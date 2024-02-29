На «Доброделе» голосуют по установке видеокамер на основе предложений жителей

Фото: пресс-служба ГУРБ МО
На портале «Добродел» проходит голосование по определению приоритетных мест установки камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Подмосковья.
«Поддержать один из предложенных вариантов может каждый житель Московской области. В голосовании предусмотрена только установка видеокамер и только по заранее указанным на карте адресам. Эти адреса на весь прошлый год собирали из сообщений жителей на портале», – говорится в сообщении.Текущее голосование продлится до 10 марта.
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Лора Луганская