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На «Доброделе» голосуют по установке видеокамер на основе предложений жителей

29 февраля 2024, 22:56
Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

На портале «Добродел» проходит голосование по определению приоритетных мест установки камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Подмосковья.
«Поддержать один из предложенных вариантов может каждый житель Московской области. В голосовании предусмотрена только установка видеокамер и только по заранее указанным на карте адресам. Эти адреса на весь прошлый год собирали из сообщений жителей на портале», – говорится в сообщении.
Текущее голосование продлится до 10 марта.




Как отметили в ГУРБ, сейчас самостоятельно внести адрес на карту уже нельзя. Однако жители всегда могут направить предложение для следующего голосования по ссылке.

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Губернатор Воробьёв назвал послание президента проявлением заботы о людях
29 февраля 2024, 22:17

Фото: сайт Кремля

Ежегодное послание президента Федеральному собранию, как и всегда, стало проявлением заботы о людях. Владимир Путин рассказал, как развивать страну, сделать её ещё сильнее и крепче. Такое мнение высказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Ключевой стала тема обеспечения поддержки наших ребят, героев, которые сегодня находятся на передовой. Обучение, предоставление дополнительных возможностей для самореализации, помощь родным – всё это наша стратегическая задача», – написал глава региона в своём телеграм-канале.
Другая важная тема, по его мнению, – продление проекта «Формирование комфортной городской среды». В нём Подмосковье участвует каждый год и в среднем ежегодно реализует на территории области пять проектов.
«Важным был и посыл президента в части поддержки малого и среднего бизнеса. Предложены как определённые послабления, так и само желание максимально помогать тем, кто начинает своё дело или модернизирует существующее предприятие. Очень надеемся, что в Подмосковье абсолютное большинство предприятий эту заботу чувствуют», – продолжил Воробьёв.
Также особо прозвучала забота о многодетных семьях. В Московской области несколько лет назад их было около 40 тысяч, а сейчас – 110 тысяч.
«Рост очень заметный и всё, что касается и ипотечных кредитов, на которые огромный спрос, и семейной ипотеки, и вообще семейного воспитания – заботы о многодетных в части спорта, возможности заниматься в кружках, – всё это имеет большой запрос на территории нашего Подмосковья», – уверен губернатор.
Другая важная инициатива, касающаяся семей, – возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приёмной кампании в вузы. В этом году в Подмосковье 34 тысячи 11-классников заканчивают школу. Воробьёв надеется, что новая возможность понадобится немногим. Очень популярна и тема социальной газификации.

«Мы идём заметными темпами, каждый год количество заявок у нас растет. В партнёрстве с Газпромом мы будем и дальше обеспечивать уровень газификации. В регионе он высокий – порядка 98%. Ещё 2% – это 250 тысяч человек, не считая тех, кто проводит время на дачах летом или на новогодних праздниках. Поэтому в планах – газифицировать еще 310 посёлков», – заключил Андрей Воробьёв.

29 февраля президент России Владимир Путин обратился с ежегодном Посланием к Федеральному собранию. Церемония оглашения состоялась в Москве в Гостином дворе. По традиции число приглашённых на церемонию составило около тысячи человек. В их числе были не только сенаторы и депутаты Госдумы, но члены правительства, представители администрации президента, главы Конституционного и Верховного судов, члены Госсовета, Общественной и Счётной палат, губернаторы, представители основных конфессий, дипломаты, и журналисты. В этот раз, как и в прошлом году, на мероприятие были приглашены участники спецоперации.

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#губернатор
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#московская область
#подмосковье
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#россия
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Шведские учёные нашли способ, благодаря которому можно увеличить «мужскую силу»
29 февраля 2024, 22:02

Фото: iStock/Prostock-Studio

Многие представители сильной половины человечества задаются вопросом — как всегда быть успешным со своей партнёршей и напитанным той самой «мужской силой».
На этот вопрос ответили шведские учёные, их исследование публикует Утро.ру.

Как оказалось, «мужскую силу» можно и нужно тренировать. Частая эрекция повышает эректильную функцию и укрепляет мужское здоровье, утверждают учёные.

В ходе эксперимента шведов выяснилось, что половой орган в «боевую готовность» приводят фибробласты. Они же отвечают за мужскую эрекцию. Соответственно — чем больше эрекций — тем больше у мужчины вырабатывается фибробластов.

«Регулярный бег приводит к тому, что со временем во время этой тренировки вам легче дышать. Так же и увеличение частоты эрекции является причиной увеличения фибробластов, обеспечивающих это состояние», — на более наглядном примере объяснили учёные.

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#здоровье
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Возводимые в Подмосковье 12 очистных сооружений обеспечат чистой водой 560 тысяч жителей
29 февраля 2024, 21:32

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Подмосковье сейчас строят 12 очистных сооружений. С окончанием строительства более 560 тысяч жителей региона получат качественную воду, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
«Сейчас одновременно на территории региона мы строим 12 объектов с потенциальным объёмом очистки сточных вод от 10 до 400 тысяч кубометров в сутки. Самые крупные объекты – в Дубне, Звенигороде, Можайске, Апрелевке, Кашире, Сергиевом Посаде, Коломне, Лыткарине, Солнечногорске, Рузе и Щёлкове. Получать принципиально новую и качественную коммунальную услугу водоотведения по итогам реализации всех проектов будут более 560 тысяч жителей Московской области», – отметил Велиховский.
Он выступил на совещании по строительству и реконструкции очистных сооружений на территории Московской области, которое прошло в Доме правительства региона под руководством вице-губернатора – министра энергетики Подмосковья Евгения Хромушина. На совещание также собрались главы городских округов и представители крупнейших подрядных организаций, занимающихся реконструкцией и строительством очистных сооружений.
«Сегодня у нас в регионе реализуется одна из масштабнейших в России программ по строительству и реконструкции очистных сооружений. Мы жёстко контролируем объёмы и сроки исполнения мероприятий нацпроекта «Экология». Финансирование очистных сооружений осуществляется, в том числе, за счёт федерального бюджета. Поэтому «народная забава» поменять технологию, оборудование и пересогласовать проект в экспертизе не пройдёт», — предупредил Хромушин.
Он добавил, что не будет допущено также увеличения сроков строительства очистных сооружений и переноса сроков сдачи объектов по госконтрактам. В этом случае контракты с такими подрядчиками будут расторгнуты, а с исполнителя востребуют неустойку.

Очистные сооружения в Подмосковье реконструируют и строят в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» и нацпроекта «Экология». Цель – серьёзно сократить объём отводимых в реку загрязнённых сточных вод.

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#водоснабжение
#очистные сооружения
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#московская область
#подмосковье
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Многодетная москвичка жила в подъезде, чтобы заработать
29 февраля 2024, 21:31

Фото: уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская

В Москве стало известно о реальном положении семьи многодетной мамы, которая вынуждена была переехать со своими тремя детьми в подъезд дома на улице Тагильской. Источниками информации стали уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская и столичная прокуратура.
Как выяснилось, женщина ранее арендовала другую квартиру и в декабре сдала свою собственность в аренду на полгода, чтобы справиться с финансовыми трудностями. Однако хозяева арендованной квартиры потребовали, чтобы она освободила жилье, и в результате мама с детьми была вынуждена «обосноваться» в подъезде жилого дома.

После проверки Ольга Ярославская сообщила, что мама троих детей не находится в бедственном положении, на самом деле у неё есть несколько квартир и зимний дом в новой Москве, все они сданы в аренду. Эта информация вызвала недоумение и возмущение в обществе, учитывая трудности, с которыми сталкиваются другие семьи.

Важно отметить, что московские власти отреагировали на проблемы этой семьи незамедлительно, предложив им проживание в социальной гостинице. Департамент труда и социальной защиты обеспечил всем необходимым как маму, так и детей, а также предложил помощь психологов и юристов. Кроме того, мама получает полный объём положенных ей социальных выплат и пособий.

«Имея финансовую возможность арендовать жилье или временно разместить собственных детей в нормальных условиях, женщина приняла решение положиться на ресурсы города и сделать это эпатажно, с вызовом», — подчеркнула Ярославская.

Омбудсмен заметила, что дети предприимчивой родительницы ухожены, хорошо характеризуются в школе. Ольга Ярославская взяла этот случай под свой личный контроль.

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Вице-губернатор Хромушин потребовал не срывать сроки строительства очистных сооружений
29 февраля 2024, 21:14

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Руководства муниципалитетов должны усилить контроль за строительством очистных сооружений в регионе. Такую задачу поставил вице-губернатор – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
Совещание по этому вопросу прошло в Доме правительства Московской области. Хромушин попросил глав городских округов, где уже идет или планируется строительство очистных, взять ход работ на свой контроль, несмотря на наличие федерального и регионального надзора.
«Ряд округов, в частности, Дубна, Кашира и Сергеев-Посад вызывают у нас опасения по поводу срыва сроков и своевременного ввода очистных сооружений. Здесь необходимо ускориться. Ещё раз напоминаю подрядчикам: там, где мы выявили низкую строительную готовность объектов, сроки переносить не будем. А с горе-подрядчиками будем расставаться без сожаления», – сказал вице-губернатор.
Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский в свою очередь отметил, что сейчас в регионе строят 12 объектов с потенциальным объёмом очистки сточных вод от 10 до 400 тысяч кубометров в сутки.

После реализации проектов качественную воду получат более 560 тысяч жителей Подмосковья.

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#жкх
#минжкх мо
#подмосковье
#московская область
#вице-губернатор
#евгений хромушин
#антон велиховский
#очистные сооружения
#строительство
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Депутат Бессараб назвала заявление президента о повышении МРОТ амбициозной задачей
29 февраля 2024, 20:49

Фото: Istockphoto / Elena Chelysheva

Ранее планировалось, что минимальный размер оплаты труда в России увеличится до 30 тыс. рублей, однако президент, как всегда, поставил более жёсткую и сложную задачу. Об этом заявила член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Так она прокомментировала заявление Владимира Путина в ходе послания Федеральному собранию о том, что к 2030 году МРОТ должен увеличиться ещё почти вдвое – до 35 тыс. рублей.
«Эта задача амбициозна, но уверена, что она будет выполнена. Уже сегодня МРОТ составляет более 19 тыс. рублей», – сказала парламентарий в беседе с RT.
Это, по словам депутата, повлекло повышение заработной платы не только для тех россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда.
«Фактически были пересмотрены системы оплаты труда, потому что дифференциация между первым и вторым разрядами, между тарифными сетками, не должна быть слишком маленькой», – пояснила Бессараб.
Парламентарий уверена, что поставленные президентом задачи будут выполнены, что улучшит качество жизни россиян.

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#госдума
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#подмосковье
#московская область
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Херсонская область страдает от некачественной воды, сообщили власти региона
Херсонские власти: для качественного водоснабжения важна программа «Чистая вода»
29 февраля 2024, 19:53

Фото: iStock/by sonmez

Программа «Чистая вода» наиболее актуальна для решения проблемы с качественным водоснабжением в Херсонской области. Об этом в своём Telegram-канале написал глава правительства региона Андрей Алексеенко.
Президент России Владимир Путин затронул этот вопрос в ходе своего послания к Федеральному собранию. Он подчеркнул важность снабжения россиян чистой качественной питьевой водой, поэтому программа «Чистая вода» будет продолжена.

Алексеенко сообщил, что в этом году в рамках программы в регионе начнутся работы по реконструкции пяти артезианских скважин, будет произведён ремонт сетей Новотроицкого района, проектирование масштабной модернизации водного хозяйства Скадовска и Аскании-Нова.

Правительство России выделило на реализацию этого плана 900 миллионов рублей.

В настоящее время изношенность водопровода и канализации в Херсонской области близка к 100%.

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#херсонская область
#чистая вода
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#водоснабжение
#владимир путин
#ремонт
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Для госслужащих могут ужесточить наказание за нарушение этических норм
29 февраля 2024, 19:41

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

В Госдуму внесён законопроект о расширении возможностей для прекращения по инициативе работодателя контракта с госслужащими, если те совершили поступки, порочащие честь и достоинство. Об этом в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Авторы законопроекта считают, что установление специальных требований к поведению госслужащих поможет предотвратить действия, не соответствующие их статусу и нормам поведения. Сейчас уволить за такие поступки сложно. Например, при совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения вне рабочего времени применение действующих оснований для увольнения по инициативе работодателя затруднительно. Ведь действия совершаются во внеслужебное время и не подпадают под действующие ограничения», – пояснили в ГУРБ.
Там добавили, что акцент в проекте закона сделан на том, чтобы предотвратить поведение госслужащих, которое может подорвать авторитет органов власти. Ведь в основе их работы – защита общественных интересов.

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#гурб
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Россиянам рассказали, в каком случае могут отказать в страховой пенсии
29 февраля 2024, 19:39

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Страховая пенсия по старости может быть не назначена из-за нехватки стажа и пенсионных коэффициентов (ИПК). Об этом в беседе с «Москвой 24» сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
По действующим правилам россиянин должен иметь 15 лет стажа и набрать 28,2 индивидуального пенсионного коэффициента для получения страховой пенсии.

Если же этих элементов не хватает, значит пожилому человеку будет начислена социальная пенсия. Получать её можно через пять лет после достижения пенсионного возраста, рассказала собеседница «Москвы 24».

Бессараб добавила, что в этом году на пенсию могут выйти женщины, которым исполнилось 58 лет, и мужчины в возрасте от 63 лет.

Депутат подчеркнула, что получить страховую пенсию реально. За 15 лет работы можно набрать 30 ИПК даже при низкой заработной плате, если получать по два балла в год.

Также она напомнила, что в стаж входят нестраховые периоды, такие как служба в армии, уход за ребёнком и участие в СВО.

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#госдума
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