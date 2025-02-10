Россиянам запретят давать детям необычные имена

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Депутаты Госдумы разработали законопроект, ограничивающий выбор нестандартных имён для новорождённых. По информации первого зампреда думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой, документ предполагает создание закрытого списка разрешённых имён, чтобы предотвратить случаи, когда детей называют «Пельменями» или «Тумбочками».
Инициатива также направлена на запрет присвоения девочкам мужских имён и мальчикам — женских, сообщает ТАСС.
Буцкая отметила, что законопроект согласовывается с Минюстом и готов к внесению.
Одновременно она прокомментировала предложение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова о праве детей менять имя до совершеннолетия без согласия родителей в случае травли. По её мнению, такая мера может привести к злоупотреблениям, если не будет утверждённого перечня имён.
Ранее сообщалось, что председатель ГД РФ Вячеслав Володин перечислил законы, вступающие в силу с февраля 2025 года. В частности, в отношении нелегалов, наряду с режимами депортации и административного выдворения, будет действовать также режим высылки.
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«Мы как государство должны защитить детей, мы в этом твердо уверены. Мы должны дать возможность самореализовываться в выборе имени ребенка, но ровно до того предела, пока не начинается защита прав самого ребенка», — объяснила она.
Буцкая отметила, что законопроект согласовывается с Минюстом и готов к внесению.
Одновременно она прокомментировала предложение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова о праве детей менять имя до совершеннолетия без согласия родителей в случае травли. По её мнению, такая мера может привести к злоупотреблениям, если не будет утверждённого перечня имён.
Ранее сообщалось, что председатель ГД РФ Вячеслав Володин перечислил законы, вступающие в силу с февраля 2025 года. В частности, в отношении нелегалов, наряду с режимами депортации и административного выдворения, будет действовать также режим высылки.
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Мария Моисеева