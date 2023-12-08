На Иваньковском водохранилище спасатели эвакуировали сотрудника базы отдыха

Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» эвакуировали мужчину с острова на Иваньковском водохранилище. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» 7 декабря обратился сотрудник базы отдыха с жалобой на острую боль в спине из-за которой самостоятельно не мог добраться до большой земли.
«Работники противопожарно-спасательной службы незамедлительно отправились на помощь, задействовав судно на воздушной подушке «Хивус». Прибыв на остров, спасатели осмотрели 38-летнего мужчину, помогли больному забраться на борт катера и доставили на берег, где передали бригаде скорой помощи», — отметил заместитель начальника 215-й пожарно-спасательной части Александр Проценко.
Стоит отметить, что мужчину эвакуировали с острова Липня Иваньковского водохранилища в городском округа Дубна.
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«Работники противопожарно-спасательной службы незамедлительно отправились на помощь, задействовав судно на воздушной подушке «Хивус». Прибыв на остров, спасатели осмотрели 38-летнего мужчину, помогли больному забраться на борт катера и доставили на берег, где передали бригаде скорой помощи», — отметил заместитель начальника 215-й пожарно-спасательной части Александр Проценко.
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Мира Полтева