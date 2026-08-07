«The Бык» начал внутреннюю проверку после обнаружения кишечной палочки в бургерах
В ресторане «The Бык» начали внутреннюю проверку после того, как в его бургерах обнаружили кишечную палочку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу заведения.
Поводом послужило исследование Роскачества, которое ранее выявило нарушения в продукции семи сетей быстрого питания, включая «The Бык». В пяти из них, в том числе и в этом ресторане, эксперты нашли бактерии группы кишечных палочек. «The Бык» выразил готовность к взаимодействию с Роскачеством.
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В компании заявили, что сразу после появления публикации инициировали проверку конкретной точки и приняли решение провести дополнительные контрольные мероприятия на всех предприятиях своей сети, чтобы убедиться в соблюдении стандартов. Там также подчеркнули, что регулярно проводят производственный контроль и лабораторные исследования в аккредитованной лаборатории, и ранее отклонений по микробиологическим показателям не фиксировали.
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