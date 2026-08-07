47-летний мужчина не пережил интимной близости с супругой

07 августа 2026, 02:11

47-летний американец скончался после сердечного приступа во время близости с супругой

Фото: iStock/bitterfly

В США 47-летний мужчина скончался после сердечного приступа во время близости с супругой. Об этом сообщает New York Post (NYP).





Инцидент произошёл 16 мая в населённом пункте Суидсборо, штат Нью-Джерси. У американца Кита Лотта случился инфаркт прямо во время секса с женой. Прибывшие медики несколько раз запускали его сердце по пути в больницу, а в реанимации подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.



