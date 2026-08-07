47-летний мужчина не пережил интимной близости с супругой
47-летний американец скончался после сердечного приступа во время близости с супругой
В США 47-летний мужчина скончался после сердечного приступа во время близости с супругой. Об этом сообщает New York Post (NYP).
Инцидент произошёл 16 мая в населённом пункте Суидсборо, штат Нью-Джерси. У американца Кита Лотта случился инфаркт прямо во время секса с женой. Прибывшие медики несколько раз запускали его сердце по пути в больницу, а в реанимации подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
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За жизнь пациента боролись трое суток, однако спасти его не удалось. Более того, родным Лотта пришлось пройти через долгое разбирательство с организацией NJ Sharing Network, которая настаивала на изъятии органов мужчины для трансплантации.
Ранее стало известно, что все реки и озёра Англии загрязнены токсичными химическими веществами, уровень которых превышает установленные нормативы. Согласно результатам анализов агентства по охране окружающей среды, английские водоёмы смогут достичь параметров хорошего экологического состояния не ранее 2063 года. Подробности читайте в материале «Радио 1».