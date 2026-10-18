В Подмосковье участились случаи обнаружения следов медведей возле населенных пунктов
В Подмосковье в последние годы всё чаще фиксируют следы медведей рядом с населёнными пунктами. Об этом РИА Новости сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.
Специалисты связывают рост числа таких случаев с увеличением популяции медведей в соседних регионах. В ведомстве подчеркнули, что численность медведя в Подмосковье зависит от плотности популяций в сопредельных областях.
Так, например, в Тверской области число косолапых выросло с трех тысяч особей в 2013 году до примерно пяти тысяч в 2025 году. В Смоленской области показатель увеличился с 500 до 2380 особей, в Ярославской — с 650 до 1300.
Ранее «Радио 1» передавало, что медведь подошел к жилым домам в поисках пропитания и взобрался на высокое дерево в Ульяновской области. Появление дикого зверя напугало жителей села Аргаш в Инзенском районе. Подробности читайте здесь.
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