На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта

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На Крымском мосту временно остановили движение. Согласно информации из Телеграм-канала об оперативной обстановке на мосту, движение автомобильного транспорта уже восстановили.
Решение о перекрытии движения приняли в 23:40 по московскому времени.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что ВСУ нанесли удар по школе в запорожском селе Новогоровка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Возобновлено движение автотранспорта по Крымскому мосту», — гласит сообщение, опубликованное в 23:45.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что ВСУ нанесли удар по школе в запорожском селе Новогоровка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак