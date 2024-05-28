На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта

«Благодарю бойца за службу, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга. Поздравляю с получением государственной награды», — сказал Семёнов.





Он рассказал, что Геннадию Викторовичу 56 лет. Военнослужащий прошел Афганскую войну, добровольно ушел служить в зону специальной военной операции. За время спецоперации награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.



Сейчас он находится на реабилитации и в ближайшее время собирается обратно на линию боевого соприкосновения.