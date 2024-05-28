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На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта

28 мая 2024, 01:37
Фото: istock / Vyacheslav Makaryev

Фото: istock / Vyacheslav Makaryev

На Крымском мосту временно остановили движение. Согласно информации из Телеграм-канала об оперативной обстановке на мосту, движение автомобильного транспорта уже восстановили.
Решение о перекрытии движения приняли в 23:40 по московскому времени.

«Возобновлено движение автотранспорта по Крымскому мосту», — гласит сообщение, опубликованное в 23:45.


Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что ВСУ нанесли удар по школе в запорожском селе Новогоровка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*движение признано экстремистской организацией и запрещено на территории России
#движение
#крым
#крымский мост
Глава Павлово-Посадского округа провёл оперативное совещание
27 мая 2024, 23:25

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов провёл оперативное совещание с представителями администрации городского округа.
Подготовку к новому отопительному сезону, дорожные работы, медицину и другие вопросы обсудили в ходе оперативного совещания в Павлово-Посадском городском округе. Сотрудники филиала ГУП МО «КС МО» провели гидравлические испытания на всех участках теплосетей.

На объекты завезли трубы для замены сетей на улице Крупской и закончили работы по ремонту котла №4 в районе Городок. Также специалисты ведут работы по установке теплообменного оборудования на котельной ЛМЗ.

Как отметил Семёнов, поступает много обращений от жителей многоквартирных домов поселка Большие Дворы, деревень Алферово и Ефимово на плохой напор воды. Он поручил ресурсоснабжающей организации вместе с управляющей компанией разобраться в данной проблеме. РСО «Электрогорск» на этой неделе привлекает подрядную организацию для промывки сетей по улицам Радченко и Безымянная. Кроме того, организация занимается опрессовкой магистралей.

Как отметил глава округа, много вопросов к МБУ «Благоустройство». Он поручил настроить работу по сдаче дворов согласно чек-листам, выявить необходимость в ремонте входных групп, цоколей, отмосток. Также, по его словам, нужно начать работы по гидравлическим испытаниям. К ним приступят на этой неделе.

В этом году Мосавтодор планирует создать два круговых перекрестка: около ЗАО «КДВ Павловский Посад» и на пересечении улиц Южная и Кузьмина. Это поможет избежать больших заторов и пробок, а также снизит аварийность на дорогах.

Главврач центральной больницы заявил об увеличении числа травм в выходные дни у детей. Он обратил внимание родителей на контроль и соблюдение всех правил профилактики травматизма. Так, 30 мая, в четверг, в 14:30 пройдёт прием населения в ЦРБ. Записать можно по телефону 2-25-55.

Стартовал период сдачи экзаменов. Руководителям служб напомнили о запрете на проведение любых работ у школ во время проведения итоговой аттестации. Отмечена важность создания комфортных условий во время сдачи ОГЭ и ЕГЭ для выпускников.

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МЧС России проведет в Московской области День защиты детей
27 мая 2024, 21:58

Фото: ГУ МЧС РФ по Московской области

День защиты детей 1 июня проведет ГУ МЧС России по Московской области в парке «Патриот» на XV Международном салоне «Комплексная безопасность».
Гостей праздника познакомят с современными технологиями спасения и тушения пожаров, новыми образцами оборудования и спецтехники, мастер-классы по безопасности, викторины, конкурсы.

Кроме того, на детском творческом кластере «Мой мир» детей ждет пожарный квест, огненные полосы препятствий, реальные уроки безопасности с сотрудниками МЧС России.

Зарегистрироваться для участия можно по этой ссылке.

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Указом президента павловопосадец награждён медалью «За храбрость»
Указом президента павловопосадец награждён медалью «За храбрость» второй степени
27 мая 2024, 21:56

Фото: Пресс-служба администрация Павло-Посадского г.о.

Указом президента России житель Павлово-Посадского городского округа награждён медалью «За храбрость» второй степени.
В понедельник в администрации Павлово-Посадского городского округа глава муниципалитета Денис Семёнов вручил Герою заслуженную награду.

«Благодарю бойца за службу, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга. Поздравляю с получением государственной награды», — сказал Семёнов.

Он рассказал, что Геннадию Викторовичу 56 лет. Военнослужащий прошел Афганскую войну, добровольно ушел служить в зону специальной военной операции. За время спецоперации награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Сейчас он находится на реабилитации и в ближайшее время собирается обратно на линию боевого соприкосновения.

«Вот на каких людей нам нужно равняться. Участники СВО – герои нашего времени, которые с честью и доблестью защищают свое Отечество», — заключил глава.

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#павловский посад
#медаль
#спецоперация
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«Иви.ру» оштрафовали на 1,2 миллиона рублей за распространение фильмов о ЛГБТ*
27 мая 2024, 21:22

Фото: istock / Zolnierek

Таганский суд Москвы наложил штраф в размере 1,2 миллиона рублей на стриминговый сервис «Иви» за распространение аудиовизуальных материалов, демонстрирующих ЛГБТ*-содержимое среди несовершеннолетних.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«Таганский районный суд Москвы признал ООО "Иви.ру" виновным в административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (Распространение среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях). Сервис был оштрафован на 1,2 миллиона рублей», — сообщил представитель суда.
Ранее «Иви» уже трижды привлекали к ответственности по той же статье 6.21.2 КоАП РФ. Компанию оштрафовали на два миллиона рублей, а также дважды наложили штрафы по одному миллиону рублей за показ без маркировки «18 » фильмов «Маленькая Италия», «Доктор "Т" и его женщины», «Любовь, любовь, любовь», «Начинающие» и «Идеальные незнакомцы». По данным Роскомнадзора, эти фильмы содержат сцены с демонстрацией ЛГБТ-контента.

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*движение признано экстремистской организацией и запрещено на территории России
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Озвучены признаки энергетического вампира
Психолог Полина назвала один из признаков желание навязать своё мнение
27 мая 2024, 20:14

Фото: iStock/SeventyFour

Доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Анжелика Полина заявила, что определить энергетического вампира можно по его желанию навязать своё мнение, а также раскритиковать и обвинить собеседника.
Кроме того, после общения с такими людьми может появиться излишняя усталость.

«Это не обязательно люди, провоцирующие негатив, это могут быть на первый взгляд очень приятные, уступчивые люди, которые осыпают вас комплиментами, но, открываясь им, вы становитесь энергетическим донором», — добавила в беседе с NEWS.ru Полина.

Поэтому, считает эксперт, общение с такими людьми надо ограничить.

Ранее психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова заявляла, что замена бумажных книг электронными для детей не закончится ничем хорошим.

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#психолог
#эксперт
#люди
#общество
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Главу городского округа Истра впечатлило благоустройство центра Дедовска
27 мая 2024, 20:02

Фото: Telegram-канал главы городского округа Истра Татьяны Витушевой

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева и министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин посетили центр Дедовска, где проводится работа по благоустройству.
«Данный проект благоустройства стал призёром VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На эти цели городской округ Истра в прошлом году получил федеральный грант», — напомнила Татьяна Витушева в своем Telegram-канале.
Она отметила, что масштаб проекта ее впечатлил: в центральной части города планируется обустройство пешеходных дорожек, тихих зон для отдыха, озеленение. По словам главы городского округа Истра, проект рассчитан исходя из запросов всех категорий дедовчан: освещение, детские и спортивные площадки, площадка для выгула собак. Особое внимание уделено водоёму в Георгиевском сквере у церкви: пруд будет очищен, по берегам и на территории парковой зоны произведена опиловка.

Татьяна Витушева добавила, что на сегодняшний день подрядчиком уже завершается работа по обустройству первого в городе Дедовске скейтпарка. Объект, площадью 600 м2, расположен в парке Гучково, а планируется его открыть уже в июне.

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Психолог Дугенцова заявила о вреде электронных книг для детей
27 мая 2024, 19:58

Фото: iStock/MNStudio

Психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова заявила, что замена бумажных книг электронными для детей не закончится ничем хорошим.
Она отметила и пользу бумажных книг для ребёнка, которая заключается в том, что с помощью печатных версий человек развивает сенсорные ощущения и даже эмпатию.

«Digital-книги подходят более взрослым людям. Но лучше не использовать их до 18 лет. У нас сегодня и так в жизни много гаджетов и если ещё и книги ими заменять, ничем хорошим это не закончится», – добавила в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцова.

Ранее клинический психолог, кандидат психологических наук, руководитель программы магистратуры «Практическая психология в социальной сфере и образовании» МГППУ Юлия Кочетова заявила, что снизить стресс перед экзаменами может помочь грамотное планирование дня и отказ от гаджетов перед сном.

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#психолог
#книги
#человек
#психология
#дети
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Воробьёв рассказал о совместных проектах Московской области и Узбекистана
27 мая 2024, 19:48

Фото: Пресс-служба президента РФ

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о совместных проектах региона и Узбекистана, об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.
Воробьёв выступил на заседании Совета регионов России и Узбекистана при участии глав государств Владимира Путина и Шавката Мирзиёева.

«В прошлом году в Самарканде «Щелково Агрохим» открыло большое подразделение по защите растений — важнейший завод, который сегодня полностью обеспечивает Узбекистан и исключает зависимость от других стран», — отметил губернатор.

Также в ближайшее время в Дубне запускается новый российский коллайдер «NICA». Это международный проект 18 стран на базе Объединенного института ядерных исследований.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

«Совместно с научными организациями Узбекистана ОИЯИ реализует стратегически важные проекты в сфере ядерной медицины. Кроме того, создан кластер облачных вычислений, интегрирующий вычислительные ресурсы Института ядерной физики Узбекистана в облачную систему ОИЯИ», — заявил Воробьёв.

Узбекистан и Московская область также развивают сотрудничество в сфере образования.

«С Белоруссией мы уже обмениваемся учениками, учителя могут проходить практику и перенимать лучшие навыки преподавания, работать в лучших лабораториях. Предлагаем также рассмотреть эту возможность на уровне Узбекистана и России», — ​рассказал ​губернатор региона.

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Воробьёв обсудил сотрудничество премьер-министром Узбекистана Ариповым

Губернатор Воробьёв обсудил планы сотрудничества с главой Андижанской области Узбекистана
#узбекистан
#московская область
#андрей воробьёв
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Общественница Зарипова раскрыла наиболее эффективную форму контроля таксистов
Общественница Зарипова назвала медосмотр эффективной формой контроля
27 мая 2024, 19:47

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова заявила, что медицинский, а также технический контроли за водителями такси являются наиболее эффективными.
«Медосмотр должны проходить все водители на всех видах коммерческого транспорта. Медосмотр водителей ввели в советские годы, и он показал свою эффективность. Проблема не в медосмотре, а в отсутствии контроля. Даже, если завтра мы введем цифровой контроль, уполномоченные органы не понимают, как контролировать наличие или отсутствие медосмотра», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Зарипова.

Ранее сообщалось, что бесплатный проезд в такси предоставляется зарегистрированным в Московской области участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, такая льгота действует в регионе уже семь лет.

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Стало известно, кто может ездить на такси в Подмосковье бесплатно
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