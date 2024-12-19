С потерпевшей пенсионеркой из Казани, звонившей Путину, связался прокурор

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С пенсионеркой Еленой Маркеловой из Казани, позвонившей на Прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным и рассказала о мошенниках, связался прокурор, сообщил РЕН ТВ.
«С вас долг списывается, и потерпевшим по делу становится банк. С вашего согласия мы планируем проехать в экспертное учреждение... получим экспертизу и направимся в суд», — обратил внимание прокурор в беседе с пенсионеркой.
Потерпевшая поделилась, что злоумышленники звонили ей через мессенджер. Из-за этого она взяла кредит и перевела больше 700 тысяч рублей на счет мошенников.
«Еще передача даже не закончилась, а мне уже звонят из прокуратуры», — подчеркнула пенсионерка.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ не будет вносить колл-центры мошенников в список приоритетных целей. Российский лидер обратил внимание, что страна не будет тратить на них боезапасы тратить.
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Ольга Енгалычева