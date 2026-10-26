В Свердловской области после схода вагонов грузового поезда загорелись семь цистерн
В результате схода вагонов грузового поезда в Свердловской области загорелись семь цистерн. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что возгорание началось в 02:21 по местному времени на перегоне Решеты — Седельниково в Екатеринбурге. По информации Свердловской железной дороги, горят семь цистерн, с путей сошло 20 вагонов. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
В настоящий момент пожарные уже расцепили пылающие вагоны. К реагированию на происшествие привлекли 106 человек и 31 единицу техники, в том числе от МЧС России — 58 человек и 20 единиц техники. Сейчас восстановительный поезд буксирует 54 негорящих вагона на безопасное расстояние.
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