В Рузе отметят 14-летние местного клуба волонтёров «Твори добро»
14-летие клуба волонтёров «Твори добро» отметят в Молодёжном центре Рузского округа в пятницу, 16 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В рамках мероприятия планируется подвести итоги работы клуба, провести награждение особо отличившихся участников и провести посвящение новых членов. В программе также квиз и другие развлечения.
«Поздравляю клуб волонтёров «Твори добро» с четырнадцатилетнем! Замечательно, что в Рузском округе действует волонтёрское движение, привлекающее всё большее количество участников. Наши добровольцы помогают ветеранам и инвалидам, поддерживают участников СВО и их близких, участвуют в экологических акциях и помогают проводить массовые мероприятия», — сказал глава Рузского округа Александр Горбылёв.Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Им предоставляют гранты для реализации проектов, страхование жизни и здоровья на время проведения акций, помогают открывать и вести дела НКО, организовывать мероприятия и пр. Предусматривается также информационная и методическая поддержка. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.