В Рузе отметят 14-летние местного клуба волонтёров «Твори добро»

14 января 2026, 13:28

оригинал Фото: пресс-служба администрации Рузского м.о.

14-летие клуба волонтёров «Твори добро» отметят в Молодёжном центре Рузского округа в пятницу, 16 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В рамках мероприятия планируется подвести итоги работы клуба, провести награждение особо отличившихся участников и провести посвящение новых членов. В программе также квиз и другие развлечения.





«Поздравляю клуб волонтёров «Твори добро» с четырнадцатилетнем! Замечательно, что в Рузском округе действует волонтёрское движение, привлекающее всё большее количество участников. Наши добровольцы помогают ветеранам и инвалидам, поддерживают участников СВО и их близких, участвуют в экологических акциях и помогают проводить массовые мероприятия», — сказал глава Рузского округа Александр Горбылёв.