На открытках «Новогодней почты» Петербурга разместят рисунки юных художников
Организаторы «Новогодней почты» «Петербургского дневника» организовали творческий конкурс для маленьких художников, рисунки победителей планируют разместить на открытках.
Мероприятие приурочили к Году единства народов России, которым провозгласили 2026 год. Участникам предлагают выразить в рисунках гостеприимный Санкт-Петербург, где существуют разные культуры.
«Работы должны отражать: зимний Петербург как пространство дружбы и взаимодействия культур; символы и традиции разных народов, мирно соседствующие в городе; совместные праздники и обрядовые сюжеты; атмосферу уважения, согласия и единства», — пишет «Петербургский дневник».
В конкурсе могут принять участие юные художники в возрасте от 5 до 17 лет. Работы будут принимать до 3 декабря на почту konkurs@spbdnevnik.ru.
По данным издания, лучшие работы напечатают на открытках «Новогодней почты», которые планируют продавать и рассылать в декабре на Дворцовой площади Петербурга.