На побережье Балтики спасли семь краснокнижных тюленят

25 июня 2026, 15:34

В Калининградской области спасли семь истощенных детенышей серого тюленя

Фото: iStock/andreigilbert

Семерых истощенных тюленят спасли на побережье Балтийского моря в Калининградской области. Об этом сообщает издание «КП — Калининград».