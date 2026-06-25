На побережье Балтики спасли семь краснокнижных тюленят
Семерых истощенных тюленят спасли на побережье Балтийского моря в Калининградской области. Об этом сообщает издание «КП — Калининград».
Детеныши краснокнижного балтийского серого тюленя поступили в центр реабилитации в критическом состоянии — они были ранены, обезвожены и весили слишком мало для своего возраста. За время восстановления их научили самостоятельно питаться, конкурировать за пищу и избегать встреч с людьми.
В итоге малышей выпустили в естественную среду обитания на Куршской косе. Перед этим на шерсть каждого прикрепили спутниковые метки — с их помощью ученые смогут отслеживать миграцию животных и наблюдать за их адаптацией в море.
Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида спасатели вытащили из озера тонущего «щенка», который оказался молодым койотом. Он был настолько истощенным, что возвращать его было бы смертельно опасно. Сейчас животное находится в ветеринарной клинике.
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