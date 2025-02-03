На подмосковных переходах начали усиленно выявлять нарушителей

Фото: пресс-служба ГАИ МО
В Подмосковье стартовало областное мероприятие «Пешеход – пешеходный переход». Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Московской области.
«Цель мероприятия – профилактическая работа по снижению количества и тяжести дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов. Автоинспекторы будут выявлять водителей, нарушающих правила проезда переходов, а также пешеходов, которые переходят проезжую часть в неустановленных местах», – отметили в подмосковной ГАИ.Профилактические рейды стартовали во всех муниципальных образованиях Московской области 3 февраля и продлятся до 9 февраля.
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Лора Луганская