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На подмосковных переходах начали усиленно выявлять нарушителей

Фото: пресс-служба ГАИ МО

Фото: пресс-служба ГАИ МО

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В Подмосковье стартовало областное мероприятие «Пешеход – пешеходный переход». Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Московской области.


«Цель мероприятия – профилактическая работа по снижению количества и тяжести дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов. Автоинспекторы будут выявлять водителей, нарушающих правила проезда переходов, а также пешеходов, которые переходят проезжую часть в неустановленных местах», – отметили в подмосковной ГАИ.
Профилактические рейды стартовали во всех муниципальных образованиях Московской области 3 февраля и продлятся до 9 февраля.

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Назван срок завершения реконструкции образовательного комплекса в Дзержинском
03 февраля 2025, 13:00

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Воспитательно-образовательный комплекс со школой и детским садом реконструируют на базе школы №7 в Дзержинском, открыть обновлённый комплекс планируется 1 сентября текущего года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время в здании устанавливают новые внутренние перегородки, которые зонируют внутреннее пространство, прокладывают электросети, завершают кровельные работы, монтируют системы отопления и водоотведения. Кроме того, продолжается обустройство подпорной стены и фасадные работы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в образовательном комплексе будет открыта школа на 1,2 тыс. учеников и детский сад, рассчитанный на 100 воспитанников.

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В Подмосковье оптимизировали работу светофоров на трёх перекрёстках
03 февраля 2025, 12:47

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Работа по оптимизации дорожного движения за счёт изменения режима работы светофоров проводится в Московской области, на минувшей неделе светофоры перенастроили на трёх перекрёстках в округах Красногорск и Раменский, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В Красногорске скорректировали движение на пересечении Волоколамского шоссе с улицей Чапаева: за счёт изменение светофорного режима и временного выключения кнопок пешеходного перехода было увеличено время проезда по шоссе. Кроме того, в том же округе изменили режим работы светофора у заезда в бизнес-центр «Рига Ленд», благодаря чему на 20 секунд было увеличено время проезда по Центральной улице», — говорится в сообщении.
А в Раменском округе в утренний час пик продлили время выезда на Раменское шоссе с улицы Горького.

Отмечается, что корректировка работы светофоров помогает увеличить пропускную способность перекрёстков и прямых участков дорог на 10-15%.

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За месяц в Подмосковье поставили на кадастр 45 многоквартирных домов
03 февраля 2025, 11:42

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

В декабре 2024 года в Московской области на кадастровый учёт поставили 45 жилых домов в 16 городских округах, общее число квартир в зарегистрированных новостройках составило 12 тысяч 708, сообщает перс-служба министерства жилищной политики региона.
«Больше всего многоквартирных домов в декабре поставили на кадастр в Одинцовском округе: десять новостроек на 2192 квартиры общей площадью более 156 тысяч квадратных метров. Второе место по этому показателю занял Ленинский округ, где зарегистрировали восемь новостроек на 4021 квартиру общей площадью около 279 тыс. квадратных метров. А замыкает топ-3 округ Домодедово с пятью зарегистрированными новостройками на 1363 квартиры площадью свыше 88 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.
На кадастровый учёт в декабре также были поставлены многоквартирные дома в округах Мытищи, Красногорск, Химки, Пушкинский, Люберцы, Серпухов, Раменский, Дмитровский, Волоколамский, Павлово-Посадский, Балашиха, Наро-Фоминский и Щёлково.

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В Подмосковье назвали самые популярные у безбилетников автобусные маршруты
03 февраля 2025, 11:27

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Административно-пассажирская инспекция подмосковного Минтранса с начала года выявила на автобусных маршрутах Мострансавто свыше 1,5 тыс. безбилетных пассажиров. Такими данными поделились в пресс-службе Минтранса региона.
«По данным проверок, самым востребованным маршрутом у нарушителей оплаты проезда оказался № 367 «Константиново – Москва (м. Домодедовская». На нём зафиксирован 121 случай безбилетного проезда. На втором месте – маршрут № 21 «Лобня (микрорайон Южный) – Шереметьево» с 95 нарушениями. На третьей строке антирейтинга – маршрут № 368 «станция МЦД Долгопрудная – Москва (м. Ховрино)». На этом маршруте поймали 71 «зайца», – рассказали в пресс-службе.
В ведомстве напомнили, что проезд считается безбилетным, если пассажир проигнорировал оплату, оплатил его наличными средствами или мобильным переводом. Такие способы оплаты искажают картину пассажиропотока, что не позволяет оценивать загруженность работы на маршрутах. Штраф за безбилетный проезд составляет 2 тыс. рублей.

Мострансавто напоминает водителям, что в автобусах компании запрещён приём наличных денег.

Пассажирам доступны все способы безналичной оплаты проезда – банковскими или транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», социальными картами.

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На трёх подмосковных дорогах починили искусственные неровности
03 февраля 2025, 10:57

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Искусственные неровности отремонтировали специалисты Мосавтодора на трёх региональных дорогах Московской области — в Жуковском, Коломне и Химках, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Работы по восстановлению искусственных неровностей провели на улице Мичурина в Жуковском, на улице Астахова в Коломне и в квартале Свистуха микрорайона Клязьма-Старбеево в округе Химки», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что искусственные неровности устанавливают для принудительного снижения скорости на участках рядом с социально значимыми объектами, а также там, где водители регулярно нарушают скоростной режим, например, на нерегулируемых перекрёстках.

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В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья более 160 человек
03 февраля 2025, 10:44

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Свыше 160 жителей Московской области переселили из 50 аварийных жилых помещений в четырёх городских округах региона за минувшую неделю, сообщает пресс-служба подмосковного Минстройкомплекса.
«За неделю из аварийного жилья общей площадью более 2,1 тыс. квадратных метров было расселено 50 семей (161 человек) в следующих округах: Сергиево-Посадском, Серпухове, Пушкинском и Подольске», — говорится в сообщении.
Некоторым переселенцам предоставили квартиры в новостройках, другим перечислили выкупную стоимость жилья. Отмечается, что переселенцы из аварийного жилья в Московской области могут получить сертификаты для приобретения недвижимости в любом районе Подмосковья.

Расселение аварийных домов в Московской области проводится в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который стартовал в 2025 году.

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Проезд по Мытищинской скоростной хорде после тестового режима стал платным
03 февраля 2025, 10:39

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Тестовый режим эксплуатации Мытищинской скоростной хорды завершился. На новой автодороге ввели платный проезд, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Система взимания платы организована по принципу «свободного потока» – для оплаты проезда не нужно останавливаться. Она будет осуществляться по номеру автомобиля на сайте оператора трассы – компании «Транстолл». Оплатить поездку можно и с помощью транспондеров.
«Оплачивать проезд нужно только за пройденный маршрут. Автодорога поделена на пять участков. В течение пять дней после поездки необходимо зайти на сайт, заполнить простую форму по кнопке «Быстрая оплата», введя номер автомобиля. Система автоматически посчитает пройденные участки дороги и отобразит сумму к оплате. При нарушении пятидневного срока будет взиматься административный штраф», – пояснили в ведомстве.
Фото: пресс-служба Минтранса МО

На сайте оператора в ближайшие дни появится возможность регистрации в личном кабинете, где можно заранее пополнять лицевой счёт для автоматических списаний при проезде по трассе. Это удобно для тех, кто пользуется дорогой регулярно.

16-километровая Мытищинская скоростная хорда была открыта 17 декабря. Дорога включает шесть транспортных развязок, 11 мостов и путепроводов, а также 27 съездов. Она выступает дублёром МКАД, связывая Афанасовское, Осташковское, Пироговское и Ярославское шоссе. Проезд по МСХ значительно сокращает время в пути.


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В истринском ЖК «Кембридж» построили школу в стиле Хогвартса
03 февраля 2025, 10:30

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу, рассчитанную на 594 ученика и спроектированную в стиле Хогвартса, построили на территории жилого комплекса «Кембридж», объекту выдано разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Новая школа трёхэтажная, её общая площадь составляет 9 тысяч метров. В здании оборудованы кабинеты, лаборатории, актовый и спортивный залы, библиотека. На пришкольной территории размещается стадион с футбольным полем и площадки доя спортивных игр», — говорится в сообщении.
ЖК «Кембридж» построен как классический английский городок с таунхаусами. В ЖК предусмотрена вся необходимая социальная инфраструктура, включая детский сад, развивающие студии и пр. Соцобъект возводятся за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории.

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«Самое опасное»: Врач рассказал, как солярий влияет на организм человека
Врач Гришина: солярий вызывает онкологические заболевания
03 февраля 2025, 10:28

Фото: iStock/nd3000

Популярность соляриев обусловлена желанием получить загар вне зависимости от времени года. Многие утверждают, что искусственный ультрафиолет способствует выработке витамина D, укреплению иммунитета, повышению настроения и подготовке кожи к воздействию солнечных лучей. На самом деле в этой процедуре одни плюсы?
Врач-косметолог, дерматолог Натэла Гришина в беседе с «Радио 1» опровергла информацию про пользу соляриев, сказав, что специалисты не видят ничего, кроме отрицательного.

«К сожалению излучение в солярии в сто раз выше, чем от обычного пекла на пляже или на море. А ультрафиолет опасен тем, что воздействует на организм, на клетки, на уровни ДНК. Он способен производить мутацию клеток и вызывать злокачественные образования», — отметила специалист.

По ее словам, злоупотребление ультрафиолетом может привести к развитию рака, что является опасным.

«Солярий подчеркивает какие-то красивые контуры тела, скрывает недостатки объема. Но что касается качества кожи, то тут ухудшается фотостарение. Организм повреждается и развиваются онкологические заболевания — не только кожи», — сказала дерматолог.

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