На работу в Госдуму приняли робота Володя. Он станет помощником депутата Андрея Свинцова из партии ЛДПР.
Как пишет Telegram-канал Shot, Володя пока находится в растерянности. Робот может внезапно начать хлопать в ладоши или поднять руку. Какие именно функции будет выполнять Володя в Госдуме, не уточняется.
Ранее сообщалось, что уже около 10 тысяч жителей Подмосковья записались к врачам через голосового помощника «Светлана». Робот работает на основе ИИ и позволяет попасть на прием к узкопрофильным специалистам.
