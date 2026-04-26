На российских стадионах запретили не отвечающие традиционным ценностям плакаты
Правительство России утвердило новые правила поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях. Как сообщает РИА Новости, болельщикам запрещается проносить на трибуны средства поддержки с надписями или изображениями, противоречащими традиционным ценностям.
Кроме того, в обновлённом документе ввели запрет на использование и пронос средств индивидуальной мобильности (например, электросамокатов) и беспилотных воздушных судов. Исключения возможны только по согласованию с организаторами.
Также разрешение на пронос горнов, дудок и вувузел теперь требуется получать у организатора соревнования или уполномоченного лица. Такие приспособления должны размещаться в местах, не мешающих другим зрителям.
Ранее правительство России разрешило использовать одну вещь на стадионах.