На Солнце произошли две сильные вспышки класса X

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За 8 декабря на Солнце произошли две сильнейшие вспышки, проинформировало агентство ТАСС, ссылаясь на центр мониторинга солнечной активности.
«8 декабря в 12:06 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка X2.3. Ранее в этот день в 01:15 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3917 (S07E27) зарегистрирована вспышка M3.2 продолжительностью 13 минут», — обратили внимание в центре мониторинга солнечной активности.
Согласно информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, за 7 и 8 декабря на Солнце к данному моменту зафиксировали практически 30 вспышек среднего класса С.
В конце осени учёные из Института прикладной геофизики поделились, что на Солнце зафиксирована сильная вспышка класса М. Всплеск произошёл днём 10 ноября, продолжительность вспышки составила 31 минуту. Это событие является значительным для наблюдений за солнечной активностью.
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Ольга Енгалычева