На Солнце зафиксировали первую сильную вспышку осени
Первую мощную солнечную вспышку осени зафиксировали вечером 2 сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
Уточняется, что событие произошло в 22:20 по московскому времени. Вспышка класса M3.0 (N12E88), зарегистрированная в рентгеновском диапазоне, длилась 39 минут. Её прогнозировали некоторое время назад – специалисты предупреждали о возможных сильных вспышках в первые дни сентября.
Напомним, что солнечные вспышки делятся на пять категорий по мощности рентгеновского излучения – от класса А до Х, где каждая следующая буква означает десятикратное усиление. Вспышки класса М считаются сильными и часто сопровождаются выбросами плазмы — это может вызывать магнитные бури на Земле.
Ранее выяснилось, что вопрос о том, какую группу крови «предпочитают» комары, в популярной среде мифологизирован — решающую роль играет не группа, а суммарный «портрет» человека по летучим сигналам. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог Европейского медицинского центра (EMC) Анастасия Уфимцева. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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