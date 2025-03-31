На Солнце зафиксировали пять мощных вспышек класса М

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На Солнце 30 марта зафиксировали пять вспышек класса М, которые могут повлиять на Землю. Об этом сообщили на сайте Института прикладной геофизики.
Все события произошли в одной группе пятен под номером 4048.
Первая вспышка M1.4 случилась (S14E82) в 00:38 и длилась 33 минуты, открыв череду солнечной активности. Институт отметил ещё четыре вспышки: М1.4 (S14E71), М1.5 (S14E82), М1.6 (S15E71) и М1.9 (S15E88), зарегистрированные в течение дня.
Такие явления способны вызывать магнитные бури, которые нарушают энергосистемы, сбивают связь и навигацию, а также влияют на миграцию животных и птиц. Сильная активность Солнца может сделать полярные сияния видимыми в новых регионах. При этом пока нет точного ответа на вопрос, сказываются ли бури на здоровье людей.
Ранее сообщалось, что в Мьянме российские спасатели МЧС совместно с китайскими коллегами провели успешную операцию по спасению женщины, находившейся под завалами более двух суток после землетрясения.
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Первая вспышка M1.4 случилась (S14E82) в 00:38 и длилась 33 минуты, открыв череду солнечной активности. Институт отметил ещё четыре вспышки: М1.4 (S14E71), М1.5 (S14E82), М1.6 (S15E71) и М1.9 (S15E88), зарегистрированные в течение дня.
Такие явления способны вызывать магнитные бури, которые нарушают энергосистемы, сбивают связь и навигацию, а также влияют на миграцию животных и птиц. Сильная активность Солнца может сделать полярные сияния видимыми в новых регионах. При этом пока нет точного ответа на вопрос, сказываются ли бури на здоровье людей.
Ранее сообщалось, что в Мьянме российские спасатели МЧС совместно с китайскими коллегами провели успешную операцию по спасению женщины, находившейся под завалами более двух суток после землетрясения.
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Мария Моисеева