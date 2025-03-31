В Мьямне МЧС России спасло застрявшую на двое суток под завалами женщину

Видео: МЧС России
В Мьянме российские спасатели МЧС совместно с китайскими коллегами провели успешную операцию по спасению женщины, находившейся под завалами более двух суток после землетрясения. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.
Поисковые собаки кинологического подразделения обнаружили пострадавшую в городе Мандалай. На извлечение женщины из-под обломков ушло восемь часов, операция велась с риском для жизни. Успешное извлечение сопровождалось аплодисментами спасателей.
Работы в Мандалае ведутся в круглосуточном режиме. В операции задействовано более 120 сотрудников аэромобильного отряда «Центроспас» и Центра «Лидер», специализирующихся на спасательных операциях особого риска.
Регион остается эпицентром последствий разрушительного землетрясения, где продолжаются поисково-спасательные мероприятия. Условия для поиска пострадавших тяжелые: много завалов от разрушенных зданий и неустойчивых конструкций.
Читайте также:
Россиян предупредили о хитрых аферах со сбором средств для неизлечимо больных
Стало известно, по какой причине Владимир Кузьмин не явился на похороны родного брата
Белый гроб, воинские почести и венок от Путина: как прошли похороны военкора Анны Прокофьевой
Работы в Мандалае ведутся в круглосуточном режиме. В операции задействовано более 120 сотрудников аэромобильного отряда «Центроспас» и Центра «Лидер», специализирующихся на спасательных операциях особого риска.
Регион остается эпицентром последствий разрушительного землетрясения, где продолжаются поисково-спасательные мероприятия. Условия для поиска пострадавших тяжелые: много завалов от разрушенных зданий и неустойчивых конструкций.
Читайте также:
Россиян предупредили о хитрых аферах со сбором средств для неизлечимо больных
Стало известно, по какой причине Владимир Кузьмин не явился на похороны родного брата
Белый гроб, воинские почести и венок от Путина: как прошли похороны военкора Анны Прокофьевой
Мария Моисеева