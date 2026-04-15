На стадионе «Газпром Арена» в Петербурге пройдут «Петровские ассамблеи 3.2.3»

15 апреля 2026, 16:22

В Санкт-Петербурге 30 мая в честь Дня города на «Газпром Арене» пройдет фестиваль «Петровские ассамблеи 3.2.3», где выступят Мартин, Bushido Zho и другие молодые звезды современного попа и хип-хопа. Имена хедлайнера и ведущих пока не афишируются.





Режиссером фестиваля станет народный артист России Аскольд Запашный. В этом году мероприятие состоится уже в пятый раз. Специально для него на «Газпром Арене» организуют большую сцену с фигурными конструкциями и башнями с экранами. Билеты можно будет купить за 323 рубля в честь 323-летия Санкт-Петербурга.





«В шоу примут участие сотни танцоров из городских танцевальных коллективов. Концерт будут сопровождать световые и пиротехнические эффекты», — пишет «Петербургский дневник».