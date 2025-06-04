SHOT: ВСУ атаковали дронами Рыльский район Курской области, начался пожар
Беспилотники ВСУ атаковали Рыльский район Курской области. Падение обломков одного из дронов спровоцировало возгорание на месте происшествия. Об пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.
По свидетельствам очевидцев, около 23 часов в районе Рыльска и села Крупец прогремело несколько взрывов. Предварительно, силами ПВО были сбиты несколько БПЛА, включая FPV-дроны. В результате возле одного из жилых домов возник пожар.
На данный момент официальной информации о пострадавших или детализированных последствиях инцидента не поступало.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 3 июня вычислили и задержали местного жителя по подозрению в сборе данных о военных и промышленных объектах для террористической организации Украины.
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